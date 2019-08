Uma reunião para discutir sobre o Campeonato Municipal Amador 2019 foi realizada no Gabinete do prefeito nesta quarta-feira (7).

No encontro ficou definido que o vereador Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping) destinará R$15 mil, referentes ao orçamento impositivo, para a compra de materiais esportivos para os clubes participantes.

A administração municipal apoiará o campeonato com aluguel dos campos, com uma equipe de apoio e pagamento de arbitragem.

Além de Sandrinho, participaram do encontro o presidente da Liga Amadora de Formiga (LAF), Luciano Silveira; o diretor de esportes, Célio Pacheco; o diretor de arbitragem da Liga Amadora de Formiga, Alessandro Zenga; e o prefeito Eugênio Vilela.

“O Campeonato Amador é a maior festa esportiva da nossa cidade. Esse torneio é uma tradição. Agradeço a toda a diretoria da Liga Amadora de Formiga, à Associação dos Clubes e a Prefeitura pelos incentivo ao esporte”, comentou Sandrinho.

Luciano Silveira destacou a importância do apoio do vereador e da Prefeitura para a realização do campeonato.

O início dos jogos está agendado para setembro.

Orçamento impositivo

Em abril do ano passado, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município 001/17, que torna obrigatória a execução das emendas apresentadas pelos vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), instituindo o Orçamento Impositivo.

O Orçamento Impositivo prevê a obrigatoriedade do acatamento por parte do Executivo das emendas individuais realizadas no Legislativo, em face da LOA no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto.