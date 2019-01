O vereador de Formiga Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping- PDT) se encontrou, nesta quinta-feira (10), com o novo secretário de Estado da Saúde, Wagner Eduardo Ferreira, em Belo Horizonte. Na pauta, diversas reinvindicações para Formiga.

Um dos pontos discutidos na reunião foi a dívida de mais de R$ 10 milhões que o Estado tem com Formiga em relação aos repasses atrasados pelo governo de Fernando Pimentel. Esse valor se refere somente à área da Saúde.

“O secretário disse que a expectativa é de que, dentro de 20 dias, os repasses comecem aos poucos a ser feitos. Fiquei muito otimista com o que ouvi. Wagner Ferreira determinou a exoneração de mais de 1.000 cargos de confiança. Com isso, já haverá uma economia de R$ 10 milhões na Saúde Estadual por mês”, ressaltou Sandrinho da Looping.

O secretário de Estado convidou o vereador para uma nova reunião dentro de 30 dias, para que sejam levadas novas demandas de Formiga.

“No momento, o secretário está colocando a casa em ordem. Depois, voltaremos a nos reunir”, contou.

Quem é o novo secretário

Nascido em Belo Horizonte, Wagner Ferreira é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e biólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tem especialização em clínica médica na Santa Casa de Belo Horizonte e mestrado em infectologia pela Universidade de São Paulo (USP).

É ainda professor assistente de Clínica Médica da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais desde 1993. É presidente da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), entidade mantenedora do Hospital Universitário Ciências Médicas e da Faculdade de Ciências Médicas (FCM-MG).

O secretário também foi presidente do MG Transplantes e participou do grupo que fundou e criou o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Estado de Minas Gerais. Foi ainda consultor da Organização Mundial da Saúde para a América Latina de DST/AIDS e vice-presidente Fhemig.