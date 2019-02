O vereador Sandrinho da Looping esteve no bairro Balbino Ribeiro nessa quarta-feira (20) e vistoriou o reservatório d’agua local, onde um indivíduo teria defecado, atentando contra a saúde pública. Em seguida, o vereador, acompanhado do jornalista Paulo Coelho, foi até o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) reafirmar o pedido que realizou na reunião da Câmara Municipal, na segunda-feira (18), sobre quais procedimentos a autarquia tomará para que isso não volte a ocorrer e os formiguenses tenham mais segurança.

Durante a visita ao Saae, o diretor adjunto da autarquia, Baldomiro José dos Santos, informou ao vereador que já foram tomadas as medidas cabíveis para o caso. Entre elas, está a retirada do acesso à caixa d’água. Para subir, agora, é necessária uma escada de, no mínimo, seis metros. Baldomiro ainda informou que será feita uma licitação para a revitalização dos poços artesianos do município.

Segundo Sandrinho da Looping, o Saae está providenciando dois poços artesianos para reforçar o sistema de abastecimento dos bairros Cidade Nova, Balbino Ribeiro e São Cristóvão. Um poço artesiano será instalado no bairro Engenho de Serra e o outro próximo ao Pesque Pague Silveira.

Esclarecimentos do Saae