A administração da Santa Casa de Caridade de Formiga vem acompanhando a evolução do Coronavírus (Covid-19) na China e, posteriormente ao redor do mundo. Desde o dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a pandemia, a entidade vem se preparando, adotando novas e diversas medidas para garantir a assistência de seus pacientes e segurança de todos os colaboradores na prevenção da doença.

A entidade está atenta à pandemia e tomando medidas diariamente para prestar a melhor assistência à população de Formiga e da microrregião. Foram adotadas medidas de contingências, para que as rotinas fossem alteradas para uma melhor adaptação neste período, que contemplou a compra e estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para o manejo do Coronavírus para todos os funcionários da instituição; a suspensão das cirurgias e exames eletivos na unidade, para manter leitos reservados para os doentes infectados com a Covid-19; a alteração de horários de visitas e diminuição do número de visitantes para que um número menor de pessoas circulem pelo hospital; o afastamento de todos os colaboradores com mais de 60 anos de idade e as gestantes e, principalmente, a ampliação de 17 para 32 leitos de terapia intensiva (UTI), que se dará de forma gradativa, de acordo com o comportamento epidemiológico do Coronavírus.

A ampliação dos leitos da UTI só foi possível com a parceria da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, que irá ceder os equipamentos para a estrutura destes novos leitos.

Neste momento difícil, onde os gastos aumentam e a arrecadação diminui substancialmente, a instituição tem contado com o apoio da comunidade em geral, com suas doações individuais e espontâneas; às entidades formiguenses, como a loja Maçônica de Ciência e Virtude e a Fraternidade Otaíde Feltrin, com a doação de 150 litros de álcool etílico, de uso constante na instituição e diversos órgãos públicos, como a câmara Municipal que repassou à entidade a devolução de verbas parlamentares, no total de R$118 mil, que serão utilizados para manutenção de equipamentos essenciais para assistência destes pacientes, como ventiladores pulmonares, monitores, entre outros; o Ministério Público e a comarca de Formiga, na pessoa de seus magistrados, que providenciaram o repasse oriundo de prestações pecuniárias, no total de R$ 126 mil, para uso exclusivo no combate ao Covid-19 e outras ações que tem ajudado bastante na manutenção dos serviços.