Anualmente, o hospital gastaria, aproximadamente, 600 kits contendo lençol, virol, fronha, traçado e cobre leito, porém, esta não é a realidade da entidade. A última remessa de jogos de roupas de cama recebida pela entidade foi em julho de 2015.

Como os primeiros 150 kits foram doados pelas integrantes do S.O.S Santa Casa, agora, com mais esses 155 kits, faltam somente 295 kits para finalizar a campanha e, com a ajuda da comunidade, a Santa Casa poderá concretizar o objetivo o quanto antes.

A Fraternidade Feminina da Loja Maçônica Labor a Deus também está auxiliando nesta campanha. Será promovida uma Noite de Caldos, no dia 15 de julho, e toda a renda será revertida para a compra do enxoval.