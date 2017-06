A Santa Casa de Caridade de Formiga conta, desde o mês passado, com um novo superintendente administrativo e uma nova gerente assistencial. Estes cargos estão previstos no estatuto que rege a instituição e são de escolha dos membros da Mesa Administrativa.

O novo superintendente administrativo é Sérgio Catardo. Ele é formado em administração pela Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Lins/SP, pós-graduado em Administração Hospitalar, pelo Cedas São Camilo e atualmente está cursando MBA em Gestão Estratégica de Custos, pela Uninter.

Sérgio já trabalhou em várias outras entidades de saúde, entre elas Santa Casa de Misericórdia de Lins, em São Paulo; Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo; Sociedade Beneficente São Camilo; Unimed Vale do Aço, em Ipatinga e Coronel Fabrician; Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso e Plano de Saúde São João de Deus Saúde. Ele é responsável por toda a parte administrativa do hospital, juntamente com a Mesa Administrativa.

Já a nova gerente assistencial, Giselle Costa Silva, é natural de Belo Horizonte, enfermeira auditora, formada pela Universidade Estácio de Sá (BH), especializada em anemia falciforme. Começou a trabalhar na Santa Casa de Formiga em novembro do ano passado como Gestora de Projetos da empresa Rede de Cuidados em Saúde (RCS) na UTI Adulto do hospital.

Giselle já foi enfermeira coordenadora na Gestores Prisionais Associados (GPA) em Ribeirão das Neves; coordenadora de atenção primária à saúde na Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves; supervisora de imunização na Prefeitura de Belo Horizonte; enfermeira assistencial no hospital São Lucas e supervisora de estágio no Hospital Paulo de Tarso, ambos na capital mineira e

professora do curso de técnico de enfermagem na Coopentec também em Belo Horizonte. Ela é responsável por gerir toda a parte assistencial da Santa Casa.

Composição da Mesa Administrativa

A Mesa Administrativa da Santa Casa de Caridade de Formiga é composta pelos membros:

Provedor: Alexandre Augusto Amaral

Vice-provedora:Anice Kallas Bottrel

1º tesoureiro: Carlos Eduardo Senne de Moraes

2º tesoureiro:Jenivaldo Mendonça

1ª secretária:Lindamar Azarias

2º secretário: Phillip Diniz Figueiredo Pinto

Secretário de relações públicas: Kleber Almeida Vaz

Os membros da mesa foram eleitos em assembleia, em dezembro de 2015, pela Irmandade, e deverão gerir a Santa Casa por três anos, de acordo com o estatuto.

Alguns membros da chapa eleita foram alterados, em 2016, e sua composição continua a mesma desde então.

Os membros da Mesa Administrativa se reúnem, juntamente com o superintendente e a gerente assistencial, uma vez por semana, para tomada de decisões e estarem a par de tudo o que acontece na instituição.