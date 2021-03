Nesse domingo (28) a Santa Casa de Caridade de Formiga, a pedido do Estado, fez a transposição de 7 leitos de UTI Adulto geral para UTI Covid.

Agora, a entidade conta com 17 leitos de UTI que estão sendo utilizados para tratamento da doença.

Mesmo com esta transposição e devido ao aumento no número de casos no município, todos os 17 leitos estão ocupados.

“Os 34 leitos de enfermaria destinados para o Covid também estão ocupados, por isso, pedimos a toda a população que se cuide, fique em casa e respeite os decretos municipais, pois é com a colaboração e prevenção de todos que conseguiremos diminuir os casos e conseguir controlar a atual situação”, explicou a nota.