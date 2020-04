A Santa Casa de Bom Despacho recebeu mais nove respiradores para o tratamento do coronavírus. De acordo com a Prefeitura, quase R$ 800 mil foram investido para a compra dos equipamentos.

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) deste domingo (19), Bom Despacho segue com um caso confirmado para coronavírus e 123 em investigação.

Com os novos equipamentos, a cidade passa a contar com 15 leitos equipados com respiradores. No total, Bom Despacho tem 78 leitos. Destes, 19 são específicos para tratamento de coronavírus.

Recentemente, os leitos da nova maternidade na Santa Casa foram disponibilizados para serem usados no tratamento de pacientes com coronavírus. A ala estava desativada, mas foi reformada e reequipada.