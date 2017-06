Os trabalhos de revitalização da fachada da Santa Casa de Caridade de Formiga foram iniciados. Serão feitos pequenos reparos na estrutura e a frente do hospital receberá nova pintura.

Sempre em busca de melhorias para o hospital, a atual Mesa Administrativa não tem medido esforços para oferecer uma melhor estrutura para a população. Com isso, a vice-provedora, Anice Bottrel, elaborou o projeto de gestão compartilhada para algumas melhorias na entidade. A primeira ação está sendo a revitalização de toda a fachada do hospital, que necessitava de pequenas obras e também de uma nova pintura. Membros da Igreja Batista Vale das Bênçãos (IBVB) fizeram a capina na frente e em torno do hospital.

Gestão Compartilhada

O projeto consiste em envolver pessoas da comunidade formiguense em contribuir para melhorias da Santa Casa, seja com materiais ou com mão de obra, ajudando a oferecer uma melhor estrutura para o atendimento. Essas melhorias serão realizadas na parte de manutenção da estrutura física da entidade e pequenos materiais utilizados no dia a dia.

Os interessados podem procurar a secretaria administrativa, se colocando à disposição e ver qual a necessidade da entidade.

De acordo com a vice-provedora, essa ajuda é muito importante para a manutenção de alguns itens básicos da entidade. “Com a crise financeira, a Santa Casa não tem condições de arcar com pequenas reformas e/ou materiais que são usados no dia a dia. Por isso, contamos com a ajuda da população que pode doar um pouco do seu tempo para manter uma entidade que é nossa”, comentou.