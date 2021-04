Desde o mês de março, a Santa Casa de Formiga conta com um novo diretor técnico, o médico Lucas Ribeiro Rangel, que assumiu o cargo no lugar do médico Yuri Braga.

Lucas Rangel é médico e atua no Centro de Imagens da Santa Casa há quase cinco anos. Ele é responsável pelos exames de ultrassonografia, radiografia e tomografia que são realizados na entidade e foi convidado para assumir o cargo diante do belo trabalho que vem executando nesses anos dentro da Santa Casa.

De acordo com Lucas, com o apoio dos colaboradores da instituição e do corpo clínico, será uma gestão humanizada, responsável e de qualidade, prezando o melhor para o paciente que busca atendimento.

“Participo ativamente e diariamente da rotina do hospital e, no decorrer desses anos, pude conhecer mais profundamente suas necessidades e demandas. Recebi com muita honra o convite da direção da Santa Casa de Formiga, na figura da nossa respeitada gestora executiva, Myriam Coelho, para assumir o cargo de diretor técnico dessa instituição. Sei da responsabilidade e importância desse cargo, principalmente nesse momento tão delicado e difícil que estamos enfrentando”.