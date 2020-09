Redação Últimas Notícias

Na manhã desta quinta-feira (17), em solenidade realizada na Santa Casa de Caridade de Formiga, foram entregues 25 respiradores doados ao hospital pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

A doação dos equipamentos atende ao pedido feito pelo então presidente da Fiemg regional, o empresário formiguense Paulo César Costa (Paulinho da Fidalga) que agora ocupa o cargo de diretor da entidade.

Além de Paulo César, estiveram presentes durante o evento de entrega, a gestora executiva da Santa Casa, Myriam Coelho, o diretor técnico do hospital, o médico Yuri Amorim, o superintendente administrativo, Marcos Caetano, o médico Luciano Cabral, e outros membros da equipe da Santa Casa; além do prefeito de Formiga, Eugênio Vilela Júnior, o Secretário de Saúde, Leandro Pimentel e as vereadoras Joice Alvarenga e Wilse Marques.