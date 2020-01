A Santa Casa de Piumhi ganhou uma casa, recém construída, no bairro Nova Esperança, além de móveis para a residência e um carro 0km.

Essas doações serão os prêmios de uma nova campanha que será lançada em fevereiro. Todas as doações foram feitas por empresários e médicos de Piumhi.

De acordo com informações da rádio Onda Oeste FM, a casa é uma doação da empresa piumhiense Canex Exportação Ltda. Já o carro 0km, da empresa piumhiense Armazéns Gerais Piumhi e os móveis foram doados por alguns médicos.

A ideia da campanha é sortear a casa mobiliada com o carro na garagem, por meio da venda de bilhetes. O dinheiro arrecadado será destinado para a implantação da hemodiálise.

Na próximo terça-feira (14), será realizado um ato, em que a direção da Canex Exportação Ltda fará a entrega das chaves da casa para a diretoria da Santa Casa.

Para o provedor do hospital, José Soares de Melo, Zé do Ismar, esta campanha será de muita importância, possibilitando que a Santa Casa de Piumhi continue sempre prestando bons serviços à população

A casa que será sorteada tem 92 metros quadrados de construção, num terreno de 150 metros quadrados. O imóvel tem uma sala conjugada com a cozinha, 3 quartos, sendo um suíte, banheiro social, garagem, lavanderia e área de churrasqueira. A casa foi projetada e construída pela DSC Construtora, sob a responsabilidade da empresária Débora Soares Costa.

A Santa Casa de Piumhi fará uma rifa de todos os prêmios e o ganhador vai levar a casa mobiliada, com um carro na garagem. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, a campanha está em fase de regularização junto aos órgãos competentes e deve ser lançada na segunda quinzena de fevereiro.

