Segundo o relações públicas, diversas ações foram planejadas para 2017 para que a entidade recupere a confiança da população, uma delas é a criação do cartão benemérito que oferecerá aos clientes descontos em consultas, exames e diversos tratamento clínicos. As doações vão de R$15 a R$100 e para cada “cota” há um número de benefícios a que se tem direito. Outra ação será a criação de um departamento comercial voltado para a população.

Kléber disse que a Santa Casa abriu as portas para as pessoas que tiverem interesse em ser irmãos benfeitores. “Antes os irmãos benfeitores eram escolhidos, agora estamos abrindo as portas para quem quiser ajudar a Santa Casa”, explicou.

Referente à paralisação do setor da maternidade, Kléber informou que a situação é crítica e que se nada for feito, o hospital deixará de oferecer esse serviço. “Se não entrarmos em acordo com a Prefeitura, não teremos condições de manter a maternidade”.

Kléber declarou ainda que acredita que no ano que vem as coisas fluirão de forma diferenciada do que ocorre hoje: “acredito que assim que o próximo prefeito assumir as coisas serão diferentes. Temos a certeza de que Eugênio olhará com mais atenção para a Santa Casa”, disse, que acrescentou ainda; “pedimos à população formiguense apoio para reerguer a Santa Casa. O hospital oferece serviços de qualidade como exames laboratoriais, ressonância, raio-x, dentre outros. Os pacientes que optam por nossos serviços estão ajudando diretamente a entidade”, finalizou o relações públicas.