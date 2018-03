Por Paulo Coelho

Na segunda-feira (19), em reunião realizada por interferência do vereador Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping/PDT), que também é membro do Conselho Fiscal da Santa Casa de Caridade Formiga, assuntos de interesse da entidade foram exaustivamente debatidos por cerca de três horas.

A reabertura da Unidade de Terapia Intensiva Neonaltal (UTI-NEO), a manutenção dos serviços de obstetrícia e a viabilização de recursos para custeio emergiram foram os temas principais do encontro.

O deputado federal Jaiminho Martins/PSD e o prefeito de Formiga Eugênio Vilela/PP se mostraram cientes da realidade hoje enfrentada pela entidade que sem o apoio das mais diversas forças, dificilmente se manterá como importante e indispensável casa de saúde que atende a grande parte da população de nove municípios da região.

Participaram da reunião (foto- da esquerda para a direita): José Geraldo (gestor da UPA de Divinópolis; Alexandre Salazar (vice-provedor da Santa Casa); Sandromar Vieira (vereador); Eugênio Vilela (prefeito); Jaiminho Martins (deputado federal); Antônio Monteiro (advogado da Santa Casa); Gilmar de Assis (ex- promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde do MPMG), Myriam Araújo Coelho (responsável pela implantação do SUS Fácil em Minas); Luiz Felipe Caram (Diretor Técnico do HNSA).