Atenta a grave situação de saúde pública, diante da pandemia de coronavirus, a Prefeitura de Formiga está agilizando vários repasses de verbas e de pagamentos à direção da Santa Casa de Caridade.

Entre eles está o repasse de uma verba extra do Ministério da Saúde para o enfrentamento à Covid-19 que, de acordo com a Portaria Federal, deverá ser distribuída entre todas as Unidades de Saúde do município, como o hospital, Postos de Saúde, Farmácia Municipal e outras áreas da saúde. Desta verba, mais de 60% vão para a Santa Casa, totalizando R$ 900 mil.

O aditivo, que formaliza o repasse, foi levado ao hospital, pessoalmente, pelo secretário de Saúde, Leandro Pimentel e pelo diretor jurídico da pasta, Lucas Mascarenhas. O documento foi recebido e assinado pelo superintendente da Santa Casa, Marcos Antônio Caetano, na tarde desta quarta-feira (13).

A previsão é que o repasse seja concluído em 9 dias.