A administração da Santa Casa de Caridade de Formiga esteve reunida nessa quarta-feira (13) e divulgou na manhã desta quinta-feira (14) uma nota sobre o caso dos óbitos dos dois neonatos ocorridos nos últimos dias.

De acordo com a nota de esclarecimento, todos os procedimentos foram realizados corretamente, em ambos os casos, a fim de garantir uma boa assistência tanto para as gestantes quanto para os bebês. “Os profissionais da entidade têm colaborado com as investigações e ressalta que, inclusive, foi a favor da aprovação do projeto de lei nº 168/18, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica em Formiga”, afirma a nota

O hospital informou também que o médico envolvido solicitou afastamento até o final das investigações.