Redação Últimas Notícias

A Santa Casa de Caridade de Formiga está habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular.

Em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quinta-feira (12), na Secretaria de Saúde, membros do hospital e da Prefeitura falaram sobre a conquista para o município de Formiga.

Na ocasião, estiveram presentes: a gestora executiva da Santa Casa, Myrian Araújo, a deputada federal Greyce Elias, o prefeito Eugênio Vilela e vice-prefeita Adriana Prado, o diretor técnico da Santa Casa, Lucas Rangel, o supervisor administrativo do hospital Marcos Caetano, e os médicos Thiago Pinto Breguêz e Robert Alcântara.

O total de verba anual ultrapassará R$ 3 milhões. A Portaria nº 1.868 foi publicada no dia 9 de agosto.

Myrian Araújo explicou que a história da cardiologia em Formiga é antiga e o hospital começou a investir nessa área, primeiramente, buscando profissionais e mantendo contato com os cirurgiões. “Trabalhamos também na qualificação de profissionais internos que participaram de treinamentos em Varginha. Foi assim então que o Estado aprovou a proposta que, em seguida, em dezembro de 2020, foi encaminhada para Brasília. O prefeito Eugênio ficou com a incumbência de buscar esse credenciamento. Agora estamos virando mais uma página”.

De acordo com Myrian, a Santa Casa agora terá mais visibilidade na macrorregião e para o Ministério da Saúde. “Digo porque esse credenciamento é gigante, vamos atender a população da microrregião e da macro e até do Estado”, explicou a gestora.

A deputada federal Greyce Elias destacou que esse é um dia histórico para Formiga e reafirmou o compromisso com a saúde do município. “Foi me passada essa incumbência e eu participei de várias reuniões e o governo viu que era hora de olharmos os principais projetos em nosso país, como esse que foi credenciado. O ministro Marcelo Queiroga percebeu que era hora de favorecermos a região de Formiga, que será beneficiada com esse credenciamento”.

Myrian explicou ainda que a equipe do centro cirúrgico passou por um treinamento de 6 meses e continuará com esse trabalho mais intensivo por aproximadamente umas 4 semanas, para iniciar a primeira cirurgia no município. “Os equipamentos já estão comprados e é importante pensar na assistência para esses pacientes cardíacos. O local onde ocorrerá as cirurgias será em frente à UPA”.

De acordo com o chefe de cirurgia cardiovascular Thiago Pinto Breguêz, antes, esse atendimento era feito na cidade de São Sebastião do Paraíso. “Agora com esse credenciamento, vamos começar as cirurgias de grande porte”.

Coleta de sangue em Formiga

Ainda na coletiva, a vice-prefeita Adriana Prado ressaltou que, com o credenciamento, Formiga passará a ter um posto de coleta de sangue. “Teremos outros reflexos com esse credenciamento. Ninguém precisará mais ir até Divinópolis para doar sangue”, explicou.

“Atualmente, a população de Formiga precisa se deslocar para fazer doação de sangue. A Santa Casa está aguardando o projeto ser aprovado pelo Hemominas para que as coletas sejam realizadas aqui”, completou o supervisor administrativo do hospital, Marcos Caetano.