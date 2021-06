O ambiente hospitalar não é propício para circulação da população, ainda mais em tempos de pandemia. Para os pacientes que estão em tratamento da Covid-19, não são permitidas as visitas hospitalares, decisão essa que foi tomada visando a segurança e a redução do contágio do vírus.

Segundo informações da Santa Casa de Caridade de Formiga, pensando na humanização do atendimento e sabendo da importância do carinho da família para com os pacientes, a instituição implementou as “visitas virtuais”.

A coordenadora do setor de psicologia da Santa Casa, Leila Patrícia da Silva, falou em uma postagem, no perfil da instituição, sobre como essas visitas virtuais têm sido feitas no hospital.

Segundo a psicóloga, são feitas videochamadas para os familiares dos hospitalizados que estejam em condições de se comunicar. Para os pacientes que não estão em condições de participar de videochamadas, a equipe de saúde solicita áudios para que eles possam escutar seus familiares.

A comunicação ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Informações sobre o estado de saúde dos hospitalizados são repassadas aos familiares/responsáveis somente por meio dos boletins médicos.

Fonte: Santa Casa de Caridade