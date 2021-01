As novas instalações do Pronto Socorro e da Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade de Formiga foram abertas no dia 16 de dezembro para melhor atender o paciente, conveniado e particular, que busca o serviço de urgência, reduzindo o tempo de espera e melhorando o fluxo do atendimento médico-hospitalar.

No Pronto Socorro os serviços como consulta, sutura, administração de medicamentos, inalações e curativos são prestados durante 24 horas.

Além do plantonista, serão oferecidas consultas de pediatria, ortopedia, ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral e procedimentos de cirurgia ambulatorial, além de outras especialidades. A infraestrutura conta também com salas de observação separadas para masculino, feminino e pediatria.

O sistema de triagem será gerenciado pelo risco clínico para definir o fluxo do paciente com segurança, mantendo a utilização de cores de Manchester, que representa o grau de urgência no atendimento do paciente. A prioridade absoluta será sempre o caso mais grave.

Também foi construída a nova Sala Vermelha, com entrada exclusiva para o Samu e atendendo todas as regras sanitárias.

Para a execução da obra foi utilizado recurso próprio da instituição, resultado da venda do talude. A empresa responsável pela obra foi a Filhos e Filhas Comércio e Serviços Ltda.

A administração do hospital entrega este serviço para a população fortalecendo os pilares de uma prestação de serviços de qualidade e humanizada.

Fonte: Assessoria Santa Casa

Foto: divulgação Santa Casa

Foto: divulgação Santa Casa Fotos: divulgação Santa Casa