Neste domingo (26), o portal recebeu uma nota da assessoria de Comunicação da Santa Casa de Caridade de Formiga em relação aos plantões da clínica pediátrica da entidade, conforme matéria publicada pelo portal nesse sábado (25).



Confira a nota:

A Administração da Santa Casa de Caridade de Formiga, após a veiculação de uma matéria na página do Portal Últimas Notícias, vem esclarecer sobre os plantões da clínica pediátrica da entidade:

No dia 20 de dezembro, foi redigido um ofício às autoridades sanitárias que comunicava que a entidade não havia conseguido cobertura para os plantões presenciais da Clínica Pediátrica, para dos dias 24/12/2021, no período da noite, e 25/12/2021, no período diurno, mesmo após várias tentativas, junto ao Corpo Clínico, para que as demandas de urgência emergência nessas datas fossem atendidas.

Mesmo assim, a Administração continuou buscando alternativas para que não houvesse nenhum prejuízo assistencial e, no final da tarde do mesmo dia (20/12), foi possível montar uma escala de plantão sobreaviso e não foi necessário comunicar às autoridades, uma vez que o problema foi solucionado.