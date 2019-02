Por Paulo Coelho

A Santa Casa de Caridade de Formiga comunicou aos funcionários que foi suspenso, por tempo indeterminado, o benefício do vale alimentação, dando assim, prioridade ao pagamento de férias vencidas.

Segundo informou a gestora executiva, Myriam Araújo Coelho, o pagamento das férias que se acumularam no início deste ano, gerou impacto financeiro. A causa principal do acúmulo, segundo Myriam, se deu em razão da política implementada pela administração, no final de 2016.

Esse impacto impossibilitou a entidade cumprir em janeiro de 2019 todas as obrigações assumidas.