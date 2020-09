O Colégio Santa Teresinha, anualmente realiza a Festa da Família.

Neste ano, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a instituição promoverá

o evento de forma diferenciada, e claro, mantendo as recomendações de distanciamento físico.

Irá unir a Festa da Família a outro evento importante, que é a Carreata EI – Dia da Saúde Emocional na Escola.Um Movimento Nacional pela Vida, pela Saúde Emocional das famílias, das crianças e jovens, causa que o CST abraça com toda a energia. O objetivo é fortalecer ainda mais a parceria Família/Escola/Comunidade.

A carreata ocorrerá no dia 27 deste mês, às 9h. A saída será do Terminal Rodoviário em direção ao Colégio. As inscrições podem ser feitas pelo site: santateresinhacolegio.com.br, até o dia 23.

Os participantes podem contribuir com doações de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para a Sociedade São Vicente de Paulo. No dia do evento, ir com roupas de cor amarela e enfeitar o veículo. O trajeto contará com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com a direção do colégio, o intuito é conscientizar sobre a importância da Saúde Emocional de toda a comunidade, especialmente das crianças e jovens e apresentar para a sociedade de Formiga, que o Colégio Santa Teresinha, já desenvolve, por meio de um trabalho sério envolvendo as famílias, a saúde emocional dos estudantes.

A meta é reunir com toda a comunidade escolar para pensar a saúde emocional na escola e nas famílias.

Toda a comunidade de Formiga está convidada a participar desse momento, juntamente com a Comunidade Religiosa e funcionários do estabelecimento de ensino.