Maior cidade de Brasil, São Paulo completa 465 anos nesta sexta-feira (25), data em que foi fundado o colégio jesuíta que deu origem à metrópole. Atualmente, vivem na capital paulista 12,2 milhões de pessoas e 21,6 milhões em toda a região metropolitana, uma das maiores do mundo.

Em sua imensidão, a capital paulista ostenta milhares de arranhas-céus, que reúnem outros milhares de escritórios e sedes de multinacionais ao longo da marginal do rio Pinheiros ou na Avenida Paulista. Mas também guarda três aldeias indígenas em seus extremos – Parelheiros e Pico do Jaraguá – em meio à enorme mancha urbana. Maior centro financeiro do país, São Paulo conquistou o título com a ajuda dos migrantes: nordestinos, que vieram trabalhar nos complexos industriais e na construção civil; italianos, atraídos pela produção de café; além dos japoneses. Migrantes de várias regiões do Brasil e do mundo que vieram ao longo de ondas durante o século 20 e foram fundamentais para a formação da identidade que a cidade exibe hoje.

A capital também é referência cultural no país e no mundo. Um desses símbolos é o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, idealizado pelo empresário paraibano Assis Chateaubriand e projetado pela ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, em estilo modernista.

No aniversário da capital, o paulistano poderá aproveitar toda a efervescência que a cidade oferece.

A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura de São Paulo.

Museus

Os museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado ficarão abertos até a meia-noite com entrada gratuita. Haverá ainda uma programação especial para o aniversário da capital paulista.

A Pinacoteca estará aberta a partir das 10h e os visitantes poderão ver a exposição Rosana Paulino: a Costura da Memória, a maior exposição individual da artista conhecida por trabalhar as questões relativas à mulher negra na sociedade. Às 13h, será conduzida uma visita educativa pela região da Luz, entorno do museu, para trazer reflexões sobre os símbolos da cidade, a história, arquitetura e mitos de origem. Às 18h, o auditório recebe um show de voz e violão com Zezé Motta.

O Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, zona oeste, receberá três blocos em clima de pré-carnaval ao longo do dia. Também haverá mostra de filmes e oficinas de maquiagem e máscaras. Atualmente, está em cartaz no local a exposição Quadrinhos sobre a história do gênero no Brasil e no mundo.

A Casa das Rosas, na Avenida Paulista, terá um café da manhã para acompanhar a conversa sobre a relação do poeta Haroldo de Campos com o romance Macunaíma, de Mário de Andrade. O espaço exibe uma mostra sobre o histórico do próprio casarão, um projeto do arquiteto Ramos de Azevedo.

O Museu Catavento, no Brás, na região central paulistana, terá espetáculos de ilusionismo abordando temas ligados à física e química, em apresentações das 11h30 as 15h30. A Oficina de Bonecas Abayomi vai ensinar os participantes a confeccionar a boneca considerada amuleto pela cultura africana. Haverá ainda oficina para mostrar como se faz um terrário.

O Museu da Imigração, na Mooca, zona leste da capital, vai oferecer a oficina A Fotografia e a Preservação Arquitetônica, ministrada por Claudia Chedid. Às 14h, será exibido o filme EntreVilas, sobre o cotidiano das vilas e lutas operárias na trajetória industrial da cidade de São Paulo.

Shows no centro



Shows de diversos gêneros musicais ocorrerão no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, a partir das 12h. Grupos de funk, gospel, samba, rap, pop, MPB, punk e rock’n roll vão se revezar até a meia-noite no palco. A região também será tomada por festas de coletivos urbanos e intervenções culturais. A programação contará ainda com atividades descentralizadas nas casas de cultura, centros culturais e no Teatro Flávio Império.

As apresentações começam com o projeto RC na Veia, criado por Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, para homenagear o pai. O show com música da Jovem Guarda recebe como convidada a cantora Wanderléa. Em seguida, o grupo de rap gospel Ao Cubo se apresenta às 14h ao lado dos sambistas do Art Popular.

Às 16h, a festa continua com show do sambista Paulinho da Viola, que cantará ao lado da filha Beatriz Rabello, além de Fabiana Cozza e Rodrigo Campos. Canções como Coração leviano, Dança da solidão, Timoneiro e Foi um rio que passou em minha vidafarão parte da apresentação. Às 18h30, sucessos do grupo de rock Charlie Brown Jr.serão relembrados no show Tamo Aí na Atividade apresenta Charlie Brown Jr, com apresentação de estrelas do rock nacional como Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferrero, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza).

Às 20h30, o rap nacional será representado por Rael e Rashid, acompanhados por Pabllo Vittar. O encerramento, às 23h, será com a cantora Ludmilla, que apresentará sucessos de funk, como o mais recente Din din din.

Coletivos urbanos



Em três palcos adjacentes, a partir das 14h, o público poderá conferir o som de festas produzidas por coletivos urbanos de São Paulo. Para os amantes de música black, um dos palcos reunirá DJ Donna, Discopedia convida Seu Osvaldo e Batekoo convida KL Jay. Quem prefere música eletrônica, deve conferir as apresentações de Gop Tun, Millos & Trepanado, ODD e Mamba Negra. E a música brasileira estará representada no palco que concentra as festas Primavera, te amo; Santo Fort; Pilantragi; Prato do dia e Desculpa qualquer coisa.

A Rua XV de Novembro recebe o palco Músicos do Futuro, com o discotecagem de Leandro Pardí, além de shows de forró com o grupo Caiana, música gospel com Érika Morise, o reggae de Alma Djem e o grupo Inovasamba. A região central terá ainda um concerto na Praça das Artes, com Diego Carneiro, violoncelista e diretor de Orquestra Equatoriana de Trajetória Internacional. Ele interpreta as famosas danças da Suíte de Bach e as Bachianas Villa-Lobos.

Atividades descentralizadas



Na zona norte, o Centro Cultural da Juventude recebe a banda de hardcore Dead Fish, que se apresenta com Deb Babilônia às 18h. Na zona leste, no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, o público-alvo são as crianças, com atrações circenses. Às 18h, ocorrerá o show do grupo Sampa Crew. Na Casa de Cultura do Butantã, na zona sul, às 15h, o show do Clube do Balanço com participação de Janayna Pereira e homenagens a artistas que embalaram sua vida e carreira.

Metrô e CPTM



O Metrô e a Companhia Paulsita de Trens Metropolitanos (CPTM) também terão o horário de funcionamento estendido até às 1h.

