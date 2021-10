Um sargento do Exército provocou dois acidentes na noite desse domingo (10), e só parou depois de bater no portão de um prédio, em Pouso Alegre, Sul de Minas. De acordo com o registro da polícia, o militar, de 29 anos, apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, dirigia com a CNH vencida há mais de 30 dias e com o documento do veículo vencido em 2018.

O primeiro acidente ocorreu na Rua Herculano Cobra, quando o veículo da frente parou, segundo o motorista, para pegar a namorada, e o carro do sargento bateu em sua traseira. Quando o motorista falou que iria chamar a Polícia Militar para o registro da ocorrência, o sargento deu marcha ré e saiu em alta velocidade, sentido à Rua Silvestre Ferraz.

O motorista do outro carro saiu atrás, correndo a pé. O segundo acidente foi a poucos metros dali: ao passar pela Silvestre Ferraz, cruzar com a Rua Comendador José Garcia e entrar na Monsenhor Dutra. O carro do sargento do Exército atingiu um veículo que subia a Comendador e foi lançado contra o portão de um prédio.

Contido por populares