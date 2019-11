O satélite Cbers-4A, construído em parceria entre Brasil e China, chegou nessa terça-feira (5) à base de lançamento de Taiyuan, na China. O equipamento, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no Brasil, e pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, vai ser lançado no dia 17 de dezembro.



A viagem do laboratório onde ele estava armazenado e em testes desde maio, em Pequim, fica a 15 horas de trem do local de lançamento. A distância é de cerca de 500 quilômetros.



O Cbers-4A é o sexto construído em parceria com a China que vai ser lançado ao espaço. O antecessor dele, o Cbers-4 foi lançado em dezembro de 2014. A expectativa inicial é que o satélite estivesse em órbita em dezembro do ano passado, mas o prazo foi afetado por uma crise financeira no Inpe.



Segundo o instituto, a partir desta semana, cientistas brasileiros e chineses vão iniciar a integração dos módulos de serviço e de carga útil do satélite. O equipamento também será submetido aos últimos testes elétricos. Esse trabalho deve durar até o fim deste mês.



A última etapa do processo vai ser a colocação do Cbers-4A na torre de lançamento, onde ele será acoplado a um foguete.



A nova versão do satélite Cbers foi programada para dar 14 voltas por dia ao redor do planeta e vai ter como foco a captação de imagens de desmatamento da Amazônia, mapeamento de queimadas, e fornecimento dados à agricultura. O equipamento, que custou R$190 milhões ao Brasil, deverá operar por, pelo menos, cinco anos.

