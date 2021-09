A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para casos confirmados de leishmaniose em humanos e cães em Formiga. Até nesse terça-feira (14), foram registrados dois casos humanos de leishmaniose visceral e um caso de leishmaniose tegumentar, além de 18 casos confirmados para leishmaniose canina.

A leishmaniose é uma doença parasitária que afeta principalmente os cães, mas que pode ser transmitida para os humanos através da picada da fêmea do mosquito-palha. Para isso basta que o inseto pique o cão doente antes de picar a pessoa, para que seja transmitida a doença.

Não existe cura para a Leishmaniose Canina, contudo, existe tratamento que melhora as condições do animal e evita o avanço da doença no organismo. Para os tutores que por algum motivo não possam aplicar o tratamento aos seus animais de estimação é recomendada a eutanásia.

Os setores de Vigilância Ambiental e Epidemiológica reforçam que a prevenção continua sendo a melhor opção, tanto para seu cão, quando para eliminar a propagação da doença. Assim, a única forma de se proteger contra a doença é evitando a picada do mosquito adotando alguns cuidados como: