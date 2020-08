Em Minas Gerais, dois momentos de isolamento social, uma das principais medidas de prevenção à covid-19, tiveram impacto direto nos indicadores de controle da doença no estado.

Em coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (7/8), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, explicou a diferença conceitual sobre a quarentena realizada ainda no início da epidemia, em março, e atualmente. E incentivou que a população continue seguindo a medida.

Segundo o secretário, desde o primeiro mês de disseminação do vírus, a permanência das pessoas em casa foi extremamente importante. Isso porque ainda não havia conhecimento, do ponto de vista global, sobre os cuidados necessários para evitar a transmissão da covid-19. Hoje, mesmo com mais informações, ainda há necessidade do isolamento para conter a disseminação do vírus.

“O uso de máscara ainda não era uma prática habitual, assim como o uso de álcool gel e o distanciamento para evitar contato próximo. Hoje, quando falamos sobre isolamento, nos veem à cabeça um grupo grande de pessoas em casa e medidas de autoproteção. É este somatório que, efetivamente, irá repercutir na redução dos casos”, refletiu o secretário.