Lorene Pedrosa

Dezenove dias após a morte da menor R. A. B., de 16 anos, ocorrida no dia 6 deste mês, na Santa Casa de Caridade de Formiga, a Secretaria de Saúde confirmou nessa terça-feira (25), após matéria vinculada em primeira mão pelo portal, que a causa do óbito da menor foi mesmo meningite.

Em entrevista ao Últimas Notícias, o secretário da pasta Leandro Pimentel e a chefe da Epidemiologia Ana Dalva Costa, explicaram os motivos que levaram à demora da obtenção dos resultados e detalharam ações que estão sendo implementadas.

Sobre a confirmação da causa da morte, Ana Dalva explicou que as amostras de material para exames foram enviadas como prioridade para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) que, em uma primeira análise, enviou resultados negativos para todos os tipos de febres hemorrágicas e por meio do método látex, também divulgou resultado negativo para meningite. A confirmação para o motivo da morte da menor só ocorreu após o soro ser testado por meio outros quatro métodos. “Se confirmou a meningite, mas ainda não se sabe qual o subtipo, se A, b, ou C da doença”, explicou a chefe da epidemiologia.

O secretário garantiu que na Santa Casa, antes da adolescente vir à óbito já estavam sendo tomadas todas as precauções para a realização da sorologia, uma vez que havia a suspeita de que a adolescente poderia estar com dengue hemorrágica, meningite ou febre maculosa, já que os sintomas apresentados eram compatíveis com as três patologias.

Como a menor frequentou a escola nos dias em que esteve doente, a Secretaria de Saúde está realizando uma campanha de multivacinação na Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) para colocar os cartões dos alunos em dia. Porém, como se trata de um caso isolado, as vacinas contra a meningite só serão aplicadas em alunos que obedeçam a faixa etária determinada pelo Ministério da Saúde, que é de 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias; ou seja, a menor que veio a óbito já estava fora do grupo vacinal.

“Em caso de surto da doença, com, no mínimo, três casos confirmados, o Ministério da Saúde é quem assume a responsabilidade de incrementar outras ações”, explicou Ana Dalva.

A vacinação no Polivalente começou nessa terça-feira (25). “O resultado chegou no dia 19 aqui na Secretaria. Com feriado prolongado da semana passada, só nessa segunda-feira (24) pudemos enviar aos pais o pedido de autorização para a vacinação, uma vez que menores não podem ser vacinados sem autorização dos responsáveis. Muitos destes estão com o cartão desatualizado. Os pais precisam ficar atentos”, comentou o secretário.

“A morte da menina foi uma fatalidade. A única coisa que pode impedir que pessoas, independente de faixa etária, tenham a doença é a vacinação, cujo alcance foi drasticamente reduzido por decisão do ex-presidente Lula, durante o segundo mandato dele”, encerrou Ana Dalva que ainda alertou aos pais para a importância da manutenção do cartão de vacinação das crianças em dia.

O portal também esteve na manhã de hoje ouvindo a direção e parte do Corpo Clínico da Santa Casa, obtendo informações a respeito.

Santa Casa e Secretaria de Saúde, a pedido do jornal, emitiram notas de esclarecimento público, sobre o caso da menor. Confira na íntegra:

