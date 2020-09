Termina na próxima terça-feira (8) o prazo de inscrição no processo seletivo interno para contratação de médicos plantonistas de regulação do Governo de Minas. São oferecidas 42 vagas, entre designação imediata e cadastro de reserva, com remunerações que variam entre R$ 8 mil, para carga de 40 horas, e R$ 6,8 mil, para plantões de 24 horas. O edital pode ser acessado neste link.

Os profissionais poderão atuar no Nível Central da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ou em uma das Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial do Estado localizadas em Belo Horizonte, Alfenas, Barbacena, Divinópolis, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Ponte Nova, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia.

A subsecretária de Regulação do Acesso à Serviços e Insumos de Saúde da SES-MG, Juliana Ávila Teixeira, explica que o Sistema Estadual de Regulação é integrado por 13 centrais de regulação que funcionam 24 horas por dia, sete dias na semana. Nesses locais é realizada a regulação de vagas para internações em Minas Gerais.

“A expectativa é selecionar profissionais para atuarem na regulação estadual, fortalecendo a gestão do acesso aos serviços públicos de Saúde no SUS. Buscamos qualificar os processos regulatórios, organizar ainda mais o acesso da população aos serviços de Saúde e integrar as diversas Centrais de Regulação em um modelo cooperativo. Além disso, também possibilitamos aprimorar o acompanhamento e a avaliação de atividades”, explica Juliana Ávila.