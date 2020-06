Servidores da Secretaria Municipal de Saúde aplicarão o inseticida químico UBV (Ultra Baixo Volume), popularmente conhecido como fumacê, em diversos bairros da cidade, nesta quarta-feira, dia 3 de junho. Confira o cronograma.

• 5h às 10 horas: Maria Conceição de Castro, Nossa Senhora das Mercês, Ramiro Batista, Vila Carmelita, José Honorato de Castro e Quinzinho

• 17h às 22 horas: Rosário, Vila Padre Remaclo, Vila Irba e São Raimundo

IMPORTANTE: A Secretaria Municipal de Saúde informa que amanhã (3 de junho) encerra o segundo ciclo de aplicação do fumacê veicular e que, devido à baixa temperatura e a presença de ventos no início da noite, o uso do inseticida será interrompido, seguindo orientações técnicas da Regional de Saúde, que justificam a interferência destes fatores na eficácia da aplicação. Desta maneira, a Administração Municipal reforça o pedido para que a população elimine os focos do mosquito vetor em suas residências. Esta inciativa ajudará nas ações desenvolvidas pelo setor de Endemias.