O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União uma lista com 52 medicamentos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2017. Esses produtos, muitos atualmente importados, são elegíveis para a apresentação de propostas de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), para que sejam produzidos no Brasil. A ideia é […]