Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Administração Municipal de Formiga divulgou nesta terça-feira (21), o novo Boletim Informativo da Covid-19. O informe epidemiológico é apresentado diariamente pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus.

Números atuais:

_ INVESTIGADOS: 365

_ INTERNADOS: 03

_ DESCARTADOS: 107

_ CONFIRMADOS: 02

Equívoco

O Secretário de Saude Leandro Pimentel voltou a discordar dos números de casos confirmados da Covid-18 pela Secretaria Estadual de Saúde em relação à Formiga. No boletim desta terça Formiga constava com 3 casos. Segundo Leandro, conforme as informações do município, esse é mais um equívoco (Osexto até agora).

Por erros semelhantes, os números da doença em Formiga já foram ratificados pela Ses em, pelo menos, 3 ocasiões.