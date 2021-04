A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, na tarde desta sexta-feira (9), o Vacinômetro com os dados atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Formiga.

Até o momento, 7815 pessoas já foram vacinadas.1606 profissionais da saúde já receberam a primeira dose do imunizante e 879 tomaram as duas doses.

Ainda de acordo com a pasta, os 6103 idosos que têm 68 anos de idade ou mais já receberam a primeira dose e 1126 foram imunizados com segunda dose.

As 24 pessoas em residência inclusiva receberam as duas doses do imunizante. Dos idosos institucionalizados, 82 já tomaram a primeira dose e 79 a segunda.