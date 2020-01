A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (10), melhorias para a área da Saúde em Formiga: plantões de médico pediatra na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a retomada dos exames de ultrassonografia no Centro de Imagem Municipal.

Os plantões do pediatra começarão na segunda-feira (13). O médico Rodrigo Braga atenderá na UPA às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, de 7h às 19 horas. “É um trabalho muito importante a ser realizado. Temos que valorizar nossas crianças”comentou.

O coordenado da Upa Samuel Castro, o pediatra Rodrigo Braga e o prefeito Eugênio Vilela – Foto: Divulgação Decom

Rodrigo trabalha como pediatra plantonista há 15 anos e já atuou nos estados do Amazonas, Pará, Rio e Minas Gerais com o atendimento de pessoas com idade entre 0 e 18 anos.

Até então, o atendimento de urgência desses usuários era feito via SUS Fácil, com a Santa Casa, e os casos considerados eletivos eram encaminhados para a fila de espera para atendimento no Centro Municipal de Atenção à Saúde (Cemas). Os plantões pediátricos em unidade de pronto atendimento mais próxima são realizados somente em Divinópolis.