Está na hora de trocar a cor amarela pela rosa. A segunda-feira (30) foi o último dia da campanha “Setembro Amarelo”. No entanto, as instituições de saúde não ficarão muito tempo sem os enfeites coloridos. A Secretaria de Saúde está preparando as atividades para o “Outubro Rosa”.

“O Setembro Amarelo foi um sucesso. Foram várias as atividades realizadas pelas instituições de saúde municipais e o amarelo abrilhantou a vida de todos nós, que mesmo com o fim da campanha, continuaremos lutando cada vez mais pela valorização da vida”, comentou o secretário de Saúde, Leandro Pimentel.

As últimas atividades do “Setembro Amarelo” foram realizadas no Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Na quinta-feira passada (26), os pacientes do centro participaram de um bingo e de um lanche, ações apoiadas pelo psiquiatra Gilvan Antônio Nunes e pela Associação Pró Saúde Mental (Aprosam). Já na sexta-feira (27), foi promovido um lanche especial na instituição.