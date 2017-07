A Secretaria Municipal de Saúde abriu processo seletivo para preenchimento de cadastro de reserva de servente de limpeza para os setores integrantes da pasta.

As inscrições deverão ser feitas na segunda-feira (17), das 9h às 15h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no edifício Antônio Vieira, localizado à rua Doutor Teixeira Soares, 264, Centro. O candidato deve apresentar documento oficial com foto.

O processo seletivo simplificado será realizado em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, sendo uma prova objetiva contendo dez questões de múltipla escolha, valendo dez pontos cada uma. Serão oito questões de conhecimentos gerais (português e matemática) e duas de saúde pública. O requisito mínimo para participar do processo é ter, pelo menos, o ensino fundamental incompleto.

A realização da prova será no dia 22 deste mês, em local e horário a serem divulgados.

O salário para o cargo é de R$990,70. Dúvidas podem ser tiradas no departamento de pessoal da Secretaria de Saúde pelo telefone 3329-1148.