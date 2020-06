Após uma entrevista realizada com o diretor técnico da Santa Casa de Formiga, Dr. Yuri Amorim pela Rádio 93 Play, em que foi colocada em dúvida a informação de que no município de Formiga existam de fato, 19 ventiladores mecânicos (respiradores) exclusivos para uso em pacientes Covid-19, a administração municipal emitiu nota esclarecendo o caso.

Segundo informações da Secretaria de Saúde “na Santa Casa há 37 ventiladores mecânicos que são utilizados em diversas situações. No entanto, devido a um acordo feito com a Secretaria de Estado de Saúde, 19 destes equipamentos serão para tratamento exclusivo de pacientes da Covid-19 caso haja demanda”.

Ainda de acordo com a Câmara Técnica, seis leitos com o ventilador mecânico estão preparados em uma ala específica para o acolhimento de pessoas diagnosticadas com a doença e que, porventura, necessitem de internação. Tal dado coincide com a informação do médico que afirmou que não é possível isolar um número maior de leitos para a Covid no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital, mas admitiu que, ao ser necessária a internação de sete ou mais pessoas, pela questão do espaço e a impossibilidade de evitar contato de pacientes com outras doenças com quem está com a Covid, o centro se tornaria exclusivo para pacientes Covid-19.

Na nota da administração, também foi informado que, no momento, somente um respirador está ocupado.