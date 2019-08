A Secretaria De Saúde e em parceria com o Rotary Club Areias Brancas Oeste, realizará nesta terça-feira (27) testes rápidos de “HIV” e “Hepatite C”, no bairro Geraldo Veloso.

De acordo com a equipe organizadora, para participar da atividade, que terá início às 14h, na unidade do Tatame do Bem, é necessário levar documento de identidade e Cartão do SUS. Os testes serão realizados de maneira sigilosa e o resultado será entregue somente ao titular do exame.