Reprodução Instagram

Scooby e Anitta

Leia também: Sem papas na língua! Ator pornô destrói Anitta: “Tapada, fútil e alienada”

“Hoje eu quero agradecer a mim mesmo”, brincou Pedro Scooby , citando o discurso de Anitta no Rock in Rio. “Estou de volta ao jogo, campeonato mundial de onda gigante e estou pronto! A janela de espera começa em três dias e no maior dia vai rolar! Time Brasil, eu e Rodrigo Koxa – dono do recorde de maior onda da história – vamos fazer de tudo para representar”, continuou o surfista no Instagram , que finalizou dizendo: “De volta ao jogo”.