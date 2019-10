O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado recebeu neste domingo (20) o Prêmio da Paz concedido pela Federação do Comércio Livreiro Alemão. A recompensa é uma das mais importantes do setor cultural na Alemanha. Ela é entregue todos os anos, desde 1950, no último dia da Feira do Livro de Frankfurt.

A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu na imponente igreja de São Paulo, no centro de Frankfurt, decorada com duas fotografias imensas do fotógrafo brasileiro. A cerimônia contou com a presença de 700 pessoas e foi transmitida ao vivo pela TV alemã.

Sebastião Salgado é o primeiro fotógrafo a receber a recompensa, de um valor de € 25 mil, que já agraciou personalidades como Vaclav Havel, Jürgen Habermas, Susan Sontag e Margaret Atwood. Ele foi premiado por seu trabalho que promove a justiça e a paz social, além de alertar para a necessidade de preservação da natureza.