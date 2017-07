Da Redação

O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, exonerou nesta segunda-feira (17), a até então secretária adjunta de Saúde, Meire Moreira. Meire estava no cargo desde o início da gestão e se ocupou em especial, na gestão do Pronto Atendimento Municipal (PAM), o que lhe rendeu muitos elogios por parte da população e de vereadores, por meio de moções elogiosas.

Questionado sobre os motivos que o levou a tomar tal decisão, Eugênio não deu detalhes, mas agradeceu a Meire pelo tempo em que esteve na administração.

Segundo informações apuradas pelo Últimas Notícias, a substituta de Meire é Denise Meneses Mota, que hoje atua como diretora de Atenção Básica em Formiga.

Segundo informações da administração municipal, a nova secretária adjunta de Saúde tem 33 anos de experiência em gestão de saúde e já trabalhou em Carmo do Cajuru e em Pedra do Indaiá; por meio do trabalho de Denise, o último município ficou em 7º lugar no ranking de qualidade no atendimento em saúde no Estado em 2014.

Em entrevista ao Últimas Notícias, Meire disse desconhecer os motivos de sua exoneração, mas agradece o reconhecimento por parte da população pelo trabalho que desenvolveu na cidade.

Situação do PAM

De acordo com informações e denúncias que já vinham sendo apuradas pelo portal, apesar das melhorias na gestão, as condições de trabalho e de atendimento aos pacientes no Pronto Atendimento Municipal (PAM) estão críticas, devido à falta de insumos e materiais básicos que vão desde a açúcar e água sanitária à equipos e medicamentos básicos.