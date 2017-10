O setor de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde faz um alerta à população, pois a temporada de chuvas chegou e com ela aumentam os locais de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Os agentes de controle de endemias trabalharam com todo o potencial durante os meses que antecederam esta temporada a fim de acabar com os possíveis focos de proliferação. “Cumprimos a meta de visitas domiciliares, promovemos mutirões de limpeza, realizamos ações educativas nas escolas e muitas outras coisas”, explicou o coordenador do setor, Carlos Antônio de Castro.

De acordo com Carlos, os principais focos do Aedes aegypti continuam sendo encontrados em residências. Logo, cuidando da própria casa, o formiguense está ajudando toda a cidade. “São ações simples, que todo mundo já conhece, e que podem fazer uma grande diferença”, disse.

Outra medida importante que tem sido levada a sério pelo setor é quanto à educação em escolas. Agentes de controle de endemias têm promovido atividades dinâmicas e interativas nas instituições de ensino de toda a cidade, como palestras e peças de teatro.

Carlos Antônio ressaltou ainda que o setor de Controle de Endemias é o maior parceiro da população na guerra contra a dengue e que está à disposição para auxiliar os moradores com qualquer dificuldade. “Se alguém tiver alguma caixa d’água, por exemplo, que esteja em local alto ou de difícil acesso pode entrar em contato conosco que iremos até o local para colocar a rede de proteção”, comentou. O telefone de contato do setor é o 3329-1143.