O novo Boletim Epidemiológico sobre o coronavírus, divulgado nessa segunda-feira (16), pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a investigação dos primeiros casos suspeitos de coronavírus em Dores do Indaiá e Nova Serrana, sendo cada município com um caso.

A informação divulgada no boletim epidemiológico apontou aumento no número de casos investigados em Divinópolis. Agora são 10.

Com a atualização, os municípios do Centro-Oeste passam a ter 19 casos suspeitos de coronavírus em investigação.

Até o momento, uma pessoa testou positivo para a doença. A paciente é uma mulher de 46 anos. Este foi o primeiro caso da Covid-19 no Estado.

Casos confirmados em MG

A primeira confirmação da doença em Minas foi em uma mulher, de 47 anos, moradora de Divinópolis. Segundo a SES-MG, ela viajou para a Itália no dia 20 de fevereiro e retornou ao Brasil no dia 2 de março. A mulher começou a apresentar sintomas como mialgia e coriza no dia 5 de março.

No mesmo dia, foi feita a coleta para análise de exame. O caso foi confirmado no dia 8. Ela está em isolamento domiciliar.

O segundo caso foi confirmado na quinta-feira (12) no informe divulgado pela SES-MG. O paciente é um homem, de 38 anos, morador de Ipatinga. Ele esteve em Israel no dia 20 de fevereiro e retornou ao Brasil no dia 29 do mesmo mês.

O paciente começou a relatar tosse e febre, com evolução para dor de garganta, no mesmo dia que retornou ao país. O material para análise laboratorial foi coletado no dia 4 de março, com resultado positivo confirmado na quinta (12). Ele está em isolamento domiciliar.

A SES confirmou no sábado (14) o primeiro caso positivo para a doença em Juiz de Fora. O paciente é um idoso, de 65 anos, com histórico de viagem à Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele está em isolamento domiciliar.

Nesta segunda-feira (16) foi confirmado mais um caso em Juiz de Fora. O paciente é um homem de 30 anos. A SES informou que está sendo investigado se há histórico de viagem para o exterior.

No sábado (14), a SES divulgou um caso positivo da doença em Patrocínio. A paciente é uma mulher de 37 anos, com histórico de viagem à Itália.

O Município afirmou que a paciente está com quadro clínico leve e sem indicação de internação hospitalar até o momento. Informou ainda que a paciente está em isolamento domiciliar, bem como os familiares, sendo que nenhum deles apresenta sintomas do coronavírus.