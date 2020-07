A Secretaria Municipal de Cultura tem um canal no “Youtube” no qual disponibiliza vídeos produzidos pelos servidores da pasta e oferece, também, aulas, dicas e informações sobre diversos temas relacionados à arte e cultura formiguense.

Nesta sexta-feira (3), será lançada, no canal, uma série especial sobre o Museu Nhonhô Fonseca.

De acordo com o secretário de Cultura, Alex Arouca, os episódios mostrarão um pouco do acervo do museu e diversas curiosidades históricas.

O primeiro vídeo que será divulgado no “Visita Virtual ao Museu” contará a história do formiguense Francisco Fonseca, o “Nhonhô Fonseca”, que empresta o seu nome ao Museu Municipal de Formiga. A publicação do vídeo será feita às 9h e pode ser conferida por meio do link.