Com o objetivo de incentivar a participação e o desenvolvimento da produção cultural de Formiga, a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), de maneira inédita, lançou o Censo Artístico Cultural, visando criar uma relação entre os artistas, grupos culturais e poder público.

As inscrições podem ser realizadas na sede da Secult, no Centro Cultural Casa do Engenheiro. O interessado deve procurar o assessor Elton Costa. Também é possível se inscrever via internet, pelo link:https://goo.gl/W18aS5.

“É importante que os agentes culturais façam o cadastro, pois somente por este banco de dados que a Prefeitura conhecerá os artistas e grupos existentes no município. Formiga possui muitos talentos e a nossa meta é fomentar o desenvolvimento destes agentes culturais”, concluiu o secretário da pasta, Alex Arouca.

O cadastro, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, tem prazo de validade indeterminado. A sua realização não implica na seleção ou contratação para qualquer evento.