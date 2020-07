Mais um dia de conscientização sobre a importância do uso da máscara de proteção individual para combater a disseminação do novo coronavírus está sendo realizado nesta quinta-feira (2), no centro de Formiga.

A ação lúdica é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e, hoje, o personagem que faz o alerta é “a morte”.

Durante a ação, são distribuídas máscaras às pessoas que passam pelo Centro e não têm a peça.

Servidores dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) estão envolvidos na campanha que será realizada as terças e quintas-feiras, durante cinco semanas.