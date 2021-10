A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano informa, que o Auxílio Emergencial Mineiro (Auxilio Emergencial do Estado de Minas Gerais) no valor de R$ 600 por família, inicia no próximo dia 14 de outubro de 2021.

O auxílio mineiro é pra famílias em situação de extrema pobreza no estado, famílias inscritas no CadUnico com renda per capita até R$89,00.

O Auxílio Emergencial Mineiro será pago exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a conta “Caixa Tem”. Caso o beneficiário não possua celular, pode comparecer a uma agência da Caixa ou a uma Casa Lotérica, portando um documento de identificação com foto, para que consiga fazer o saque do Auxílio Emergencial Mineiro.

O Auxilio será destinado ao Responsável Familiar (RF): Calendário de pagamento para as famílias prioritárias que não têm o benefício do programa Bolsa Família e as famílias constituídas por mães solteiras e seus filhos.

Mês de aniversário do RF Data de pagamento

Janeiro e Fevereiro 14/10/2021

Março e Abril 15/10/2021

Maio e Junho 18/10/2021

Julho e Agosto 19/10/2021

Setembro e Outubro 20/10/2021

Novembro e Dezembro 21/10/2021

Calendário de pagamento para as famílias não prioritárias:

Mês de aniversário do RF Data de pagamento

Janeiro e Fevereiro 22/10/2021

Março e Abril 25/10/2021

Maio e Junho 26/10/2021

Julho e Agosto 27/10/2021

Setembro e Outubro 28/10/2021

Novembro e Dezembro 29/10/2021

Para saber se tem direito ao benefício, os interessados devem acessar aqui e informar o número do CPF ou do NIS (Número de Inscrição Social), que pode ser consultado no Cartão Cidadão, no Cartão do Programa Bolsa Família ou no site meucadunico.cidadania.gov.br.

Qualquer dúvida o interessado pode entrar em contato com a Gestão do Cadastro Único do município pelo WhatsApp (37) 99963 – 8984.

