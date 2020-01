Com a aproximação do início do ano letivo, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, orienta os beneficiários do Programa Bolsa Família sobre a atualização dos dados do Cadastro Único. As aulas terão início no dia 10 de fevereiro.

Em caso de mudança de escola de algum dos filhos cadastrados, é necessária a renovação do Cad Único, para que o vínculo escolar da criança esteja em dia no “Sistema Presença” do Ministério da Educação, que é a ferramenta na qual é registrada a frequência escolar dos beneficiários.

Sem a informação correta da instituição de ensino em que o aluno está matriculado, não é possível que o Governo Federal faça o acompanhamento estudantil e, desta maneira, a família pode ter o benefício bloqueado.

De acordo com a secretaria, a frequência escolar deve ser de, no mínimo, 85%, para estudante de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes a partir dos 16 anos e que recebem o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ).