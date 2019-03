A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, promoverá, no dia 22 deste mês, às 8h30, um encontro sobre as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A palestra, que será conduzida pela analista do seguro social da agência de Formiga, Thais dos Santos Damasceno, acontecerá no auditório da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizada na rua Dico Lavino, bairro Novo Horizonte, e é destinado à população em geral.