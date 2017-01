A Secretaria Municipal de Educação publicou nesta terça-feira (3) o edital do processo seletivo simplificado 01/2017.

A seleção tem como objetivo oferecer condições de recursos humanos para o pleno funcionamento das atividades escolares, em cargo vago ou substituição superior a 15 dias de afastamento, nas funções de professores, pedagogos, bibliotecários e monitores de esportes para trabalharem na rede municipal de ensino.

As inscrições dos professores são para as disciplinas: língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, educação física, língua inglesa e para os anos iniciais do ensino fundamental.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do link presente no site da Prefeitura de Formiga. O prazo começou às 9 horas de hoje, e será encerrado às 17h de sexta-feira (6).

A definição dos selecionados ocorrerá por meio de uma prova de títulos. Para mais informações, o candidato deverá acessar o edital do processo seletivo no endereço eletrônico.